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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğluna sert tepki: Dedikodu yapıyor
18.05.2022 - 15:01 | Son Güncelleme: 18.05.2022 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyaretini değerlendirdi. "Kılıçdaroğlu dedikodu yapıyor" diyen Soylu, iddiaların belgesinin olmadığını da söyledi. İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanının altılı masa bildirisine dair Avrupa büyükelçisi ile görüştüğü iddiasını da sürdürdü.
Etiketler : soylu,SADAT,kılıçdaroğlu,son dakika,
862020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/862020.aspx
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