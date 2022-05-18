Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada gündem olan ve çeşitli projeler, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle Salda Gölü’nün bataklığa dönüştü iddialarına cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ederek kaçak yapıları yıktıklarını, çöpleri ve konteynerleri kaldırdıklarını belirten Bakan Murat Kurum, beyaz kumları korumak amacıyla araç girişlerini engelleyip ziyaretçi sınırlaması getirdiklerini hatırlattı.

“İNSAN KAYNAKLI DEĞİL”

Türkiye’nin bazı yerlerinde olduğu gibi Salda Gölü'nün de koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel nedenlerle gerçekleşen su çekilmesi olduğunu ve bunun insan kaynaklı olmadığını belirten Bakan Kurum, “Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar.” İfadelerini kullandı.

“EN GÜZEL HALİYLE BIRAKACAĞIZ”

“Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz.” diyen Kurum, paylaşımında #SaldaHepGüzelKalacak etiketini kullandı. Kurum paylaşımını, “Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel hâliyle bırakacağız.” şeklinde tamamladı.

İDDALAR ASILSIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda proje oluşturarak Salda Gölü ile ilgili çalışma yapmış, göl çevresindeki kaçak yapılar yıkılmış, araçların kıyıya yaklaşması yasaklanmış, ziyaretçi kısıtlaması getirilmiş ve su kalitesi iyileştirilmişti.

Bakanlığın çalışmalarını tamamlamasından kısa süre sonra Amerikan Uzay Ajansı Salda Gölü hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. Resmî Instagram hesabında NASA, su altından kayaların göründüğü kesiminden Salda Gölü’nün fotoğrafını vermiş ve altına, “Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik” notunu düşmüştü.

KUYU SONDAJLARINA VE SULAMA GÖLETİNE İZİN YOK

Dünya genelinde kuraklıklara, kimi bölgelerde sel felaketlerine neden olan küresel iklim krizinin Salda Gölü’nün bir bölümünde suların çekilmesini yol açmasının “bataklığa dönüştü” olarak verildiği haberlerde, buna gerekçe olarak “çeşitli projeler yapılmak istendiği, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle kuraklık oluştuğu” iddialarını gösterdi. Gerçek ise Salda Gölü çevresinde böyle bir çalışma bulunmaması.

Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi' tartışmasına açıklama: Kendi açıklamalarına ters düşüyor Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meselenin çevre olmadığını belirten Bakan Kurum, "Mesele doğa değil. İftira atıyorlar. Onların söylemlerine rağmen projelerimize devam edeceğiz. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Kurum, bölgenin hiçbir şekilde konut ve ticaret alanına açılmayacağını söyledi.

Bakan Kurum: 2023'te Erdoğan'ı yeniden Başkan yapacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki kentsel dönüşüm alanında incelemede bulundu. Kurum, evleri teslim etmeye başladıklarını söyledi. Ayrıca 2023 seçimlerine ilişkin de konuştu.

Bakan Kurum açıkladı, Doğanyol Safranbolu gibi turizm kasabası olacak Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi ile Doğanyol ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden konut ve iş yerlerini inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı iftar programında, “Herkes Doğanyol'da, Pütürge’de böyle bir dönüşüm yapamaz.” dedi. “Burada birçok film çekilecek. Burası Safranbolu gibi bir turizm kasabası olacak.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya için toplam 40 milyar lira harcandığını belirterek, muhalefete “Kaşık verirsiniz, kapı kırık. Ekmek verirsiniz, altı yanık!” eleştirisinde bulundu. Kurum, “6 artı 1, 7 değil; 77 parti de bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaksınız.” diye konuştu.