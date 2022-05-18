Türkiye Gazetesi

Göçmenlereye yönelik sık sık ırçı açıklamalara imza atan ve paylaşımlar yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez tahrik afişi ile sosyal medyanın gündeminde. Suriyeli sığınmacılara Arapça, Türkçe seslenen Özcan, '11 yıl oldu, artık gidin, istenmiyorsunuz' dedi.

CADDEDEKİ BİLBOARDLARA ASTIRDI

Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu, ‘Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi. Caddelerdeki bilboardlara asılan ilanları görenler durarak, yazılanları okudu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Tanju Özcan'dan CHP'ye cevap: Ben de sizi uyarıyorum Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin verdiği uyarı cezasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan "Cezamı kabul ettim ve cebime koydum" dedi.

CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı CHP Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi.

Tanju Özcan CHP'den ihraç edilmedi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına zam yapılacağını açıklayan ve büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

AK Partili Ercoşkun'dan CHP'li Tanju Özcan'a tepki AK Parti Bolu Milletvekili Ercoşkun,CHP'li Tanju Özcan'a 'Teröre tepki yürüyüşleri yapacağına partindeki HDP yandaşlarını temizle' diyerek tepki kösterdi.