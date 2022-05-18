Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosuna "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya başvuran Finlandiya ve İsveç'i teröre verdikleri destek üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "NATO'yu güvenlikten yoksun hale getirmeye evet diyemeyiz" dedi. Atatürk Havalimanı tartışmasına da değinen Erdoğan, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin orada kutlanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanının gündeminde, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı ve Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gitmesi de vardı.

Bakan Soylu'dan 'Atatürk Havalimanı' tartışmasına ilişkin açıklama Atatürk Havalimanı'na yönelik eleştirilere ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, "Geçmişe bakınca millet bahçesi itirazını nasıl yaparsınız" dedi.

Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi' tartışmasına açıklama: Kendi açıklamalarına ters düşüyor Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meselenin çevre olmadığını belirten Bakan Kurum, "Mesele doğa değil. İftira atıyorlar. Onların söylemlerine rağmen projelerimize devam edeceğiz. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Kurum, bölgenin hiçbir şekilde konut ve ticaret alanına açılmayacağını söyledi.