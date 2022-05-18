İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edildi. İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.
PERSONEL ZAMMININ KARŞILANABİLMESİ İÇİN TALEP EDİLDİ
Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü.
YÜZDE 25 ZAM KABUL EDİLDİ
Oylamada, ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
İSPARK’ta temassız ödeme dönemi İSPARK, açık, katlı ve yol üstü otoparklarında kısa bir süre önce başlattığı kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme imkânına bir yenisini daha ekledi.
Otogarın otoparkını İSPARK işletecek İBB Meclis toplantısında alınan kararla Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK’a devredildi.