Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş - ANKARA

Bir kısmının bataklığa dönüştüğü şeklindeki iddialarla gündeme gelen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, iddiaların aksine özenle korunuyor ve suyu da giderek iyileşiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nde yapılan çalışmaları Twitter hesabında paylaştığı video ile anlattı.

"SÖZÜM ONA ÇEVRECİLERDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

Kurum "Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü’müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir. Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü’müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Salda’mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel hâliyle bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlık, Salda Gölü ve civarının Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından bölgede hassas koruma tedbirleri uyguluyor. Bölgede yer alan mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Doğal dokuya zarar veren araçların girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Salda Gölü’nde Sıfır Atık Yönetimi de hayata geçirilirken, alınan tedbirler neticesinde Salda Gölü’ndeki su kalitesinde de iyileşme görüldü. Yine alanda vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kıyı Kanunu’na uygun olarak doğayla uyumlu, ahşap, doğal zeminden yüksek üniteler yerleştirildi.

İKLİM KRİZİ KAYNAKLI KURAKLIK

Sulama göleti ve kuyu sondajlarına izin vermeyen Bakanlık, Salda Gölü ve havzasını korumak için atık su arıtma tesisi projelendirme çalışmalarını da bitirdi ve uygulama aşamasına geçti. Bakanlık yetkililerince bölgede kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle kuraklık oluştuğu iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. Kuraklığın nedeninin iklim krizi kaynaklı kuraklık olduğu belirtildi.

Bakan Kurum: Salda artık çok daha güzel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Bakan Kurum bütçe konuşmasında, “Salda’yı sormadınız, söyleyeyim: Salda artık çok daha güzel.” dedi.