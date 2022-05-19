Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs mesajında şu ifadeleri kaydetti:

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” mesajı geldi. Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYENLERE KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ'

19 Mayıs 1919’da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz."

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