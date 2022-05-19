Türkiye Gazetesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 17 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Rüşvet çarkının sürekli döndürülebilmesi için 2 evreli sistem kurulduğunu ortaya çıkardı. Şebeke, birinci evrede taktiksel aşama yapıyor. İşletme sahipleriyle tanışma, sahte ihbarda bulunma, denetim yapma ve maddi menfaat talep etme konularını gerçekleştiriyor. İkinci aşama "operasyonel evre" de bilgi sızdırma, sahte delil ve belge üretme işlemleri yapılıyor.

RÜŞVET ÇARKI DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin "resmi hiyerarşinin dışında komuta sistemine sahip olmaları" ve "suç eylemlerinde örgüt üyelerinin birbirleriyle stratejik seviyede irtibatlı ve dayanışma halinde oluşu" rüşvet çarkının örgütlü ve uzun süreli bir sistem olduğunu ortaya koyuyor. Birçok şüphelinin itirafçı olmayı kabul ettiği soruşturma kapsamında, zabıta, mühendis ve diğer belediye personellerinin, göz yumdukları ya da cezai işlem yapmadıkları bazı konularda sabit fiyat tarifesi uyguladıkları belirlendi. Yapılan tespitlere göre inşaat ruhsat onayı için 30 bin, çatı tadilatına 10 bin, izinsiz beton dökmeye 1500, hafriyat işi için 1000 ve vinç kurmaya ise 500 lira sabit rüşvet isteniliyor.

RÜŞVET VEREYENE BASKI

Öte yapılan haberlerden operasyonu öğrenen ve emniyete gelerek şikayette bulunan bir kişi, malum yapının kendisinden de rüşvet istediğini, vermediği için de baskılara maruz kaldığını söylediği öğrenildi. Kadıköy ve Maltepe'de fırını olan bir kişinin Maltepe'deki fırınının mühürlendiği, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığı bunun üzerine Kadıköy Belediyesindeki görevli şüphelilerin, Maltepe Belediyesindeki tanıdıklarını arayarak fırını açtırdıkları da belirlendi.

30 FİRARİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında Kadıköy Belediyesinde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü yakalamıştı. Adreslerdeki çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu. Firari 30 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kadıköy Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik “rüşvet” operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.