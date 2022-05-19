Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde tartışmalara yol açan Atatürk Havalimanı’na Millet Bahçesi yapılmasına yönelik proje ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Millet bahçesi ile bölgenin güzelliğinin artacağını söyleyen Erdoğan, “Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle izah edilebilir. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını orada yapacağız” ifadelerini kullandı.

'BİR İHTİMAL PİSTLERİ KALDIRMAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca pistlerin kaldırılmama ihtimalinin de gündemde olduğunu ifade ederken pistlerin dışındaki mevcut yeşil alanları da zenginleştireceklerini söyledi.

Erdoğan: NATO'da terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna, ''NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz.'' yorumunu yaptı.