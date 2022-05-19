Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşen ‘Kütüphane Söyleşileri’ kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a masa tenisi maçlarında kullandığı raket tutma stiline ilişkin sorduğu sorular ise renkli anlara neden oldu. Stilinin klasiklerin aksine Japonya ve Çin’de kullanıldığını söyleyen Erdoğan, bu sitilin müsabakalarda işe yaradığını söyledi. Dünyada çok fazla stilin olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin çok klasik raket tutma tekniği vardır diyerek sözlerine şöyle devam etti:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MASA TENİSİ TÜYOSU

Dünyada çoğunlukla da o şekilde kullanılır. Raketin sap kısmından tutarlar ama mesela Çin ve Japonların tutuş şekli benim tuttuğum gibidir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fenada değil baya da işe yarıyor. Dostlarla yaptığımız maçlarda işe yaradı. Yurtlardaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu. Ben raketi elime alarak kullandım ve o bana ‘Sen iyi oynuyorsun’ dedi. Bende ona ‘senin kadar değil’ dedim. Ama onu yendiğimi hatırlattı. Şimdi demek ki stil birçok şeyleri değiştirebiliyor. Futbolda da plase, trivela vuruşlar var. Hepsinin farklı farklı bu sistemde kendine özgü netice alışları var. Bende masa tenisinde bu noktada işime yaradı ve iyide gidiyor. Bundan sonra diğerini öğrenecek halim yok.

Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi projesine ilişkin tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesinin herkesi mutlu edeceğini belirterek “Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız” açıklamasında bulundu.