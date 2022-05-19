Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "NATO üyeliklerine hayır diyeceğiz. Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar. NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz" şeklindeki çıkışının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2020 yılında yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"TÜRKİYE'Yİ UYARIYORUZ" DEMİŞTİ

2020'de Ankara'ya gelen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek verdiklerini belirterek Türkiye'ye hitaben "Türkiye'yi, Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"KİMDEN ALDIĞINIZ YETKİYLE KİMİ UYARIYORSUNUZ?"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ann Linde'ye "Diplomatik dilde 'uyarıyoruz' gibi kelimeler kullanılmaz. Siz kimden aldığınız yetkiyle kimi uyarıyorsunuz? Terör örgütü PKK İsveç'te ofis açtı. Siz Kürtleri dinleyin, PKK Kürtlere neler yapmış öğrenin. Kişisel bir şey yok. Biz de düşüncelerimizi açıkça, 83 milyon vatandaşımız adına söylemekle mükellefiz" sözleriyle karşılık vermişti.

Çavuşoğlu'nun cevabından sonra, Ann Linde'nin yüz ifadelerindeki değişiklik kameralara yansımıştı.