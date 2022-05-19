İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıda göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konular ele alındı.
TOPLANTI BASINA KAPALI YAPILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen videokonferans toplantısında 81 ilin valisiyle görüştü. Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda, göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konuları değerlendirildi.
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