Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapılan MYK toplantısı sırasında AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile görüştü.

Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın BAE'ye yönelik yaptığı açıklamalarını doğru bulmadığını ifade ederek, “Söylemlerimizde daha dikkatli olalım. Televizyonlarda veya bu tip programlarda partimizi ve kendinizi zor durumda bırakacak sözlerden uzak durun” dediği öğrenildi.

Toplantının sonunda, Grup Başkanı Yılmaz’ın, AK Parti Grup Başkanvekili Özkan’ın yerine Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç’un getirildiğini söylediği belirtildi. Tunç'un yerine ise AK Parti'nin hukukçularından İstanbul Milletvekili Abdullah Güler görevlendirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın açıklamalarının partiyi bağlamadığını söylemişti.

"NEFER OLACAĞIM”

Cahit Özkan, toplantıdan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaptığı istişareler neticesinde Grup Başkanvekilliğinden 'affını' istediğini belirterek, Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Özkan, "AK Parti'de asıl olan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İŞTE CAHİT ÖZKAN'IN ÇOK TARTIŞILAN O AÇIKLAMALARI

Cahit Özkan, katıldığı programda: “Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda bakanlıkta atama ve görevden alma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.