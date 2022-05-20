Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Millet ittifakı cephesi önce erken seçim çağrısı yaptı, buradan bir sonuç alamayınca, seçim güvenliği tartışmaları başlattı. Son olarak da seçimlerin ertelenmesine yönelik iddialar dolaşıma sokuldu. Muhalefet kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik krizi gerekçe göstererek seçimleri altı ay erteleyebileceğine yönelik iddialar tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Seçimleri erteleyebileceklerine inanmıyorum” dedi.

AK Parti ve MHP’den bu tartışmalara sert tepki geldi. Cumhur İttifakı’nın hukukçu kurmayları, seçimleri erteleme yetkisinin sadece Meclis’te olduğunu, bunun da ancak savaş sebebiyle olabileceğini hatırlattı. Hukukçu kurmaylar “Anayasanın hiçbir yerinde Cumhurbaşkanının seçimleri erteleme yetkisi yok. Boş iddialarla gündem meşgul ediliyor. Bunların tamamı seçimi kaybedeceklerini görmelerinin telaşıdır” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, CHP’nin çırpındığını ifade ederek “CHP ve CHP’nin peşine takılanlar, uzun bir süre ‘erken seçim’ söylentisi ile Türkiye’nin gündemini meşgul ettiler. Baktılar ifade tutmadı bu sefer ‘hemen seçim’ şeklinde değiştirdiler. O ifadenin de alıcısı çıkmayınca ‘derhâl seçim’ gibi ifadeleri tekrar edip durdular. Maksatları kargaşa çıkarıp gündemi meşgul etmek” diye konuştu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da “Seçim tarihi belli. Her şeyleri yalan bunların. Buradan da bir umutları var. 6’lıyı bir arada tutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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