Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenelenen şafak operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.
300 POLİS KATILIYOR
Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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