Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz, belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir darülacezenin temelini atmıştık. Hala süreci devam ettiriyoruz. Tabii bir şeyi sormam lazım, İstanbul'un şuanda Belediye Başkanlığını üstlenmiş kişinin acaba bu alanlarda attığı bir adım var mı? Yahu bir şey yap, milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın, bu ülkenin darda kalmışına el uzatın. Siz bunları yapın biz de sizi alkışlayalım ama yok. Bine yakın insanımıza hizmet verecek yapımızda ibadethanelerine kadar tarihine yakışır bir eser olacak.

Sosyal hizmet şehrimizin inşasında da devletimizin yanında bağışçılarımızdan da destek bekliyoruz.

Değerli dostlar milletimizin asırlardır yaşadığı nice saldırıları metanetle göğüsleme başarının gerisinde sahip olduğu birlik ve beraberlik vardır.

Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan geleceği kurtarmaya yetmez. Bizim önceliğimiz dezavantajlı grupları sosyal yapımız içerisinde yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz kalan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar sayesinde istedikleri hayatlara kavuşturmaktayız.

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