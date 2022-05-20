Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'yi ağırladı. İki lider, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque, basına kapalı bir şekilde gerçekleşen görüşmenin ardından, kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulunacak.

Erdoğan'dan Batı'ya 'YPG' tepkisi: Neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğe sert tepki gösterdi ve "PKK'yı terör örgütü olarak görüyorlar. YPG’yi niye terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan BAE ve Suudi Arabistan açıklaması: Aile içi patırtı gürültü yaşadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi. Burada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri de değerlendiren Erdoğan, "Bazen nasıl ailenin içerisinde patırtı gürültü oluyorsa aramızda bizim de böyle bazı sıkıntılar yaşandı ama biz bu sıkıntıları şimdi aştık." dedi.