Türkiye Gazetesi

Haliç'te suyun renginde yaşanan değişim, vatandaşları endişelendirdi. Öyle ki suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarparken; kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.

BALIKÇILARIN OLTALARINA ÇÖP TAKILDI

İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, 8 ay önce de buraya geldiğini ve bugünkü görüntüye çok şaşırdığını söyledi.

Şişmanoğlu, "Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor." dedi.

Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.

Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç'ten numune aldı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekipleri denizin renginin kahverengiye döndüğü Haliç'ten numune aldı.

Murat Kurum: Haliç'teki görüntü içimizi sızlatıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç’in son görüntülerinin içler acısı olduğunu söyledi. Çevre yatırımlarının süreklilik arz ettiğini belirten Bakan Kurum "Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, yıllar içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Tabii Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" dedi.