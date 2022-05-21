Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın, EYP'ye basarak yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ AKSARAY'A DÜŞTÜ

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın (25) babası Salih Erbaşı'nın Ağaçören ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Erbaşı'nın 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Büyük acı: Görev esnasında kalp krizi geçiren asker şehit düştü Suriye'de görev esnasında kalp krizi geçiren bir asker şehit düştü.

Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 13 Mayıs'ta teröristler tarafından yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel'in şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmuştu, çektiği video yürek dağladı Pençe-Kilit Operasyonu’nda Kuzey Irak’ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Gümüşhaneli Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in, şehit olduğu 13 Mayıs’tan 6 gün önce çektiği video ortaya çıktı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilmiş el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin de yaralandığını duyurdu.