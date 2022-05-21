Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilişkin atama kararları ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 BAKANLIKTA ATAMA VE GÖREV DEĞİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevden alındı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara getirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı,Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına ait bazı dolu ve boş kadrolarda da değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Trafik sigortası yönetmeliğinde önemli gelişme Trafik sigortası yönetmeliğinde yaşanan değişiklikle birlikte, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Konutla Türk vatandaşlığı 400 bin dolara yükseldi Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. En az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren yabancılara da Türkiye vatandaşlığı verilecek

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete’de Resmi Gazete ’de yayımlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ne göre uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlarda yılda bir kez yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başöğretmenlik sınav takviminin yarın açıklanacağını duyurdu.

Erdoğan imzaladı, resmi gazetede yayımlandı: 20 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 9 vali görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı.