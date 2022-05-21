Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç'in Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niiniströ ile telefonda görüştü. İki üle ile yapılan görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuru süreci ele alındı.

İsveç ile yapılan görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK SON BULMALI

Türkiye’nin, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.

İSVEÇ'İN UYGULADIĞI KISITLAMALAR KALDIRILMALI

PKK/PYD/YPG’nin DEAŞ’la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak’taki uzantıları bakımından Türkiye’nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekâtı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

FİNLANDİYA LİDERİ NIINISTO: TERÖRÜN TÜM BİÇİMLERİNİ KINIYORUZ

İsveç Başbakanı Andersson ile görüşen Erdoğan, sonrasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistro yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Niinisto, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor" dedi.

Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynarken çekilen bir fotoğrafı NFT'ye dönüştürüldü. Erdoğan'ın fotoğrafı oldukça beğenilmişti ve artık NFT hali Cumhurbaşkanı'na teslim edildi.

Erdoğan'dan Johnson ile görüşmesinde net NATO mesajı: Haklı tepki göz ardı edilemez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO gündemi çerçevesinde görüştü. Erdoğan görüşmede, Türk kamuoyundaki İsveç ve Finlandiya2nın üyeliği noktasında yaşadığı endişelerin gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.