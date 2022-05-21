Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından siyasiler de Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Anadolu Efes için atılan tebrik mesajları şöyle:

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, takımın THY Avrupa Ligi şampiyonu olmasını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı paylaşımda, "Üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan temsilcimiz Anadolu Efes’i gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Evet, bizim yerimiz burası. Avrupa basketbolunun yeni lideri Anadolu Efes’i yürekten tebrik ediyorum. Bize bu haklı gururu yaşattığınız için teşekkürler” açıklamasını yaptı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı paylaşımda, "THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes basketbol takımımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i tebrik ettiği paylaşımında, "Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Real Madrid'i yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes bir kez daha bizleri gururlandırdı. Tebrikler Anadolu Efes” ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ

Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i tebrik eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, "Euroleague’de üst üste ikinci kez Avrupa’nın en büyüğü olan, bizlere bu büyük gururu yaşatan Anadolu Efes’i canı gönülden kutluyorum” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i tebrik ettiği paylaşımında, “Avrupa’nın devi yine Anadolu Efes. Euroleague’de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes’i canıgönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUHARREM KASAPOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajında "Şampiyon Anadolu Efes" ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes camiasını yürekten kutluyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı paylaşımda, "EuroLeague Final Four maçında Avrupa şampiyonluğuyla bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandıran Anadolu Efes’i yürekten kutluyor. Teknik ve idari ekibi başta olmak üzere tüm taraftarları tebrik ediyorum” dedi.

Üst üste ikinci kez... Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, Euroleague şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşamış oldu.