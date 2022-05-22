Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Türkiye’nin son dönemde uyuşturucu ile mücadelede kullandığı son teknolojik metotlar, beraberinde başarıyı getirdi. Havadan, karadan, denizden yapılan çok yönlü mücadele ile uyuşturucu baronları ile sokak satıcılarına büyük darbe vuruluyor. Kullanıcıların topluma kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor. İşte Türkiye’yi başarıya taşıyan metotlardan bazıları:

> ASENA: Uyuşturucuyla mücadelede kullanılan en dikkat çekici yöntemlerden biri yapay zekâ teknolojisi. Yerli ve millî olarak geliştirilen ilk suç analizi platformu Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) ile toplam 3 bin 594 yakalama gerçekleştirildi.

> UYDU GÖRÜNTÜLERİ: Uydu görüntüleri üzerinden uzaktan algılama sistemleri kullanılarak 549 bin kök illegal kenevir ele geçirildi. Yine VTOL hava aracına hiperspektral kamera entegre edilip kenevir alanları tespit ediliyor.

> 7/24 GÖZETLEME: Sahil Güvenlik Komutanlığının SGYS Projesi sayesinde kara sularımız radar ve elektro optik sistemler vasıtasıyla 24 saat gözetleniyor. Ayrıca, nüfus, göç yoğunluğu, bina, araç, göçmenler dâhil yabancı nüfus sayısı, işlenen tarım alanı azlığı gibi göstergeler üzerinden il ve ilçelerin uyuşturucu risk sıralaması da yapılarak, tedbirler geliştiriyor.

> RİSK ANALİZİ: Nüfus, göç yoğunluğu, göçmenler dâhil yabancı nüfus sayısı, işlenen tarım alanı azlığı ve öğrenim durumu gibi belirlenen göstergeler üzerinden il ve ilçelerin uyuşturucu risk sıralaması belirleniyor.

> YÜZDE 45 EVİNDE KULLANIYOR: İçişleri Bakanlığı raporunda, uyuşturucu madde kullananların yüzde 95,1’i erkek, yüzde 4,9’u kadın. Yüzde 27 terk edilmiş binalarda, yüzde 45,3 ise uyuşturucuyu kendi evinde kullanıyor.

> EN İYİ POLİS ANNE: Anne ve anne adaylarına eğitim veriliyor. Bugüne kadar 750 bin kişiye ulaşıldı. 18 binden fazla seminer düzenlendi.

narkotim: 2014 yılında uygulamaya geçen NARKOTİM projesi ile sokaklarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor.

> ALAN DENETİMİ: 20 şehirde başlatılan uygulama ile madde bağımlıları ile sokak satıcıları arasındaki bağ kesiliyor.

> UYUMAMA PROJESİ: Tek tuşa basarak ihbar yapılıyor. Uygulamayı 503 bin kişi indirdi,43 bin ihbar yapıldı.

> NARKOREHBER: 25 yaş üzeri yetişkinlere madde bağımlılığında farkındalık oluşturma amacıyla Narko Rehber Projesi hayata geçirildi. Narkotik Eğitim Tırı Projesi ile 40 şehirde 538 bin 534 kişiye ulaşıldı.

> METRUK BİNALAR: Uyuşturucu kullanımında başı çeken metruk binaların 78 bin 537’si yıkıldı. 16 bin 631 bina ise rehabilite edildi.

Google, insan düzeyinde yapay zekaya yaklaştığını açıkladı Teknoloji devi Google’ın yapay zeka şirketi DeepMind, insan düzeyinde yapay zeka sistemini geliştirmek üzere olduklarını açıkladı. Bu algoritmanın blokları üst üste yığmaktan şiir yazmaya kadar onlarca insani beceriyi yapabildiğini belirttiler.

Kadınlarda kanser riskini artırdığı bulundu: NASA, yapay gövdeyle Ay'da test edecek ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya’nın uydusu Ay’daki radyasyon risklerini gözlemlemek için yeni bir deney başlatmaya hazırlanıyor. NASA, yapay kadın bedenleri geliştirerek Ay’a gönderecek.