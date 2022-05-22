Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tatvan ve Hizan ilçesi sınırlarındaki Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köyleri ile mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 04.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, Bitlis kırsalında toprağa gömülü vaziyette 430 kg amonyum nitrat ele geçirildiğini ve emniyetli bir şekilde imha edildiğini açıkladı.

