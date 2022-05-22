Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, “Irkçı değiliz ancak sınırlarımızı koruyacağız. Sınırları koruyamayan ülkeyi yönetemez” dedi. CHP belediyelerine düzenlenen rüşvet operasyonlarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Biz bu düzeni bozacağız. Kan emicileri sırtımızdan söküp atacağız. Mafyalara, baronlara ses çıkarmayanlar belediyelerimize engel oluyorlar. Başkanlarımız bu engelleri aşarak halka hizmet vermeye devam edecekler” dedi. Vatandaşın ekonomik sıkıntılardan yakındığını dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ekonomik kriz, adaletsiz yönetimin sonucudur. Milyonlarca aile ağır şartlarda geçinemiyor. Onlar emekliye bayram ikramiyesini dahi çok görüyorlar. En önemlisi gençlerimizi kaybediyoruz. Yurt dışına çıkıyorlar” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu işine gelmeyeni hedef alıyor: Tehdit etmediği kimse kalmadı Çiftçisinden esnafına, memurundan bürokratına, yargı mensuplarından seçmenine kadar toplumun her kesimini hedef alan Kılıçdaroğlu, bu sefer Arap yatırımcıları tehdit etti.