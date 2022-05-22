Türkiye Gazetesi

FUAT UĞUR | ADANA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik tarafından Yeni Adana Stadı’nda düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni”ne katıldı. Stat yaklaşık elli bin kişi tarafından tıklım tıklım doldurulunca, bir o kadar kalabalık da dışarıda birikti. Erdoğan önce stadın dışındaki kalabalığa, daha sonra da içerideki coşkulu gençlere seslendi. Erdoğan’ın mesajları özetle şöyle:

Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına dahil etmek isterken biz 81 ilden buradan kardeşlik mesajları veriyoruz. Birileri nefret ve öfke dili konuşurken biz tüm Türkiye’ye sevgi diliyle konuşuyoruz. Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz.

Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz.

Gençlerimizin arasına nifak sokulmasına, fidan gibi delikanlılarımızın heba edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz.

Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı, kavgadan ve kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız. Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökme yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyen değil, kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün burada sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik. Aynı zamanda raf ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmeye heveslenen siyaset simsarlarına da net bir mesaj vermek için geldik. Türkiye’nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için geldik.

Dışarıdan kulaklarıma üflenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara sesleniyorum. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Meydanı, sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müsterihlere bırakmayacağız. Biz bu ülkeyi birilerinin ihsanıyla kurmadık. Emperyalistlerin, taşeronluk yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. Her bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak ve kollayacağız.

6'LI MASAYA ABDÜLHAMİD HAN TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim, Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim. O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim, 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular? Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları hâlde Sultan Abdülhamid Han’a laf atanlara haddini bildiremediler?

Andersson, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi İsveç Başbakanı Magdalena , ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi.