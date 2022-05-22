Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, yasa dışı makaron doldurumunun yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendiği ve aramada 50 milyon doldurulmuş makaron, 6 bin 950 kilogram tütün ve 7 makaron doldurma makinesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 13'ü yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılarak, "Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır" ifadesine yer verildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Osmangazi ilçesinde 16 Mayıs'ta operasyon yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir imalathaneye düzenledikleri baskında 5 milyon 637 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan kişi de tutuklanmıştı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, bilgisayar ve araçlarda yaptıkları teknik ve fiziki takipler sonucunda Osmangazi ilçesindeki depoyu tespit etti.

Depoya sabaha karşı operasyon yapan ekipler, 13'ü yabancı uyruklu 15 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 50 milyon adet doldurulmuş makaron, 6 bin 950 kilo tütün. 5 milyon 778 bin adet filtre, 2 bin 485 adet rulo şeklinde kağıt. 195 adet rulo şeklinde sigara ağız kağıdı 795 kilo tutkal, 103 palet karton, tanesi 1 milyon dolar değerinde olan yurt dışından getirilen 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaronun yakalanmasını sağlayan Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerini tebrik etti.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen 50 milyon adet doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa Emniyetimize ve KOM birimlerimize tebrikler."

Adana'da 44 milyon 660 bin makaron ele geçirildi Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı 44 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.