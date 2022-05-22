Türkiye Gazetesi

Türk ordusu Pençe-Kilit Operasyonları ile terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurdu. Operasyonlarda toplamda 104 terörist etkisiz hale getirildi ve çok sayıda mühimmat, termörist ini yok edildi. Terör örgütlerine yönelik hem Milli Savunma Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen operasyonlarda teröristler tek tek yok edilmeye devam ediliyor.

Bu sabah saatlerinden itibaren Milli Savunma Bakanlığının duyurusuna göre toplamda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni duyuruda ise Turuncu kategorideki bir teröristin Pençe-Kilit Operasyonlarında etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

'MİRZA' KOD ADLI TERÖRİST ETKİSİZ

Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan “Mirza” kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.

MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.