Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Stoltenberg ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirmişti.

Türkiye'nin NATO tepkisi ABD basınında: İyi ilişkiler içinde olmak çıkarımıza Rusya Ukrayna savaşında arasında arabuluculuk konusunda Türkiye'nin önemli bir konuma sahip olduğu belirtildi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. ABD gazetesi The Hill de ABD'li senatör Ben Cardin'in sözlerine yer verdi ve Senatör Cardin, "İyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya liderleriyle kritik 'NATO' teması Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda görüştü. İsveç ile yapılan görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunarak "Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edecek" dedi. Erdoğan, iki ülke liderinin ardından konu ile ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir görüşme gerçekleştirdi.