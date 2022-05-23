Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddeleri İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile açık cezaevlerindeki Covid-19 izinlerinin yeniden uzatılması olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün İsveç Başbakanı Magdelena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg birer telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Toplantıda, Erdoğan’ın yaptığı görüşmelerin ve bu konuda önümüzdeki günlerde atılacak adımların değerlendirmesi bekleniyor.

COVID-19 İZİNLERİ UZAYACAK MI?

Yine, 31 Mayıs’ta sona erecek olan Covid-19 izinlerinin yeniden uzatılması konusu da Kabine toplantısında ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cezaevlerindeki doluluk oranları ve bugüne kadar Covid-19 izinlerinden yararlananların sayısıyla birlikte sürece ilişkin bir sunum yapacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında, Covid-19 izinlerinin uzatılmasına karar verilmişti.

EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlamak için hazırlanan projenin detayları da masaya yatırılacak. Bunların yanı sıra, ekonomik gelişmeler de önemli başlıklardan olacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların değerlendirileceği toplantıda, fahiş fiyat artışları, temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar ve bunlara karşı alınan tedbirler de konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıklayacak.

100 bin mahkûm için izin süresi uzayabilir COVID-19 salgını sebebiyle 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana ceza sürelerini dışarıda geçiren açık cezaevi mahkûmlarına yeni bir umut doğdu.