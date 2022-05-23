Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Covid-19 sürecinde hem yurt dışında yaşayan kendi vatandaşlarının, hem de yabancı ülke vatandaşlarının yardımına koşan Türkiye, insani yardım faaliyetleriyle dünyaya örnek oldu. Afrika’dan Avrupa’ya birçok kıtada milyonlarca insana elini uzatan Türkiye, tüm imkânlarını seferber ederek ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını çözdü. Yeri geldi Gürcistan’ın en ücra köyüne katırlarla yardım kolisi taşıdı, yeri geldi Bolivya’nın en sapa yollarından geçerek insanların yardımına yetişti. Bu yardım faaliyetleri sırasında ilginç hikâyeler ve duygu dolu anlar yaşandı. İşte onlardan bazıları:

> Gürcistan’da Türkiye’nin Batum Başkonsolosluğu, TİKA’nın erzak kolilerini, araçların gidemediği dağ köylerine katır sırtında taşıdı. Yardımların ulaştığı Batum’a 42 km uzaklıktaki Tsoniarisi köyünde yaşayan 72 yaşındaki Niyaz Amca, TİKA’yı arayarak “Abdest alıp 2 rekât namaz kıldım ve Türkiye için dua ettim. Allah, Türk halkından razı olsun, yetkililere teşekkürlerimi iletin” dedi.

> Etiyopya’da yerinden edilmiş kişilerin barındığı Sebeta kampına da Türkiye’nin yardımları ulaştırıldı. 75 yaşındaki Etiyopyalı Eşe Hassan, ramazan paketini alınca “Allah Türkiye’yi güçlü kılsın” diyerek dua etti.

> Malezya’da Hint Okyanusu’nda Türk bandıralı gemide çalışan ve böbrek nakli olan Türk vatandaşına hayati önemdeki ilaçları ulaştırıldı. Dışişleri yetkilileri, ilaçlarını diplomatik kargoyla Malezya’ya gönderdi. Ardından Malezya’daki Türk Büyükelçilik görevlileri ilaçları gemideki Türk vatandaşına teslim etti

> Bolivya’da sağlık sıkıntıları yaşayan bir Türk vatandaşı önce Türkiye’nin Bolivya’daki büyükelçiliği aracılığıyla yaklaşık sekiz saat mesafeden başkent La Paz’a götürüldü. Bir süre büyükelçilikte misafir edilen Türk vatandaşının Türkiye’ye dönüşü sağlandı.

> Kuzey Makedonya’da Svetova köyüne yardım götüren Türk yardım kuruluşu ekipleri ise Türk bayrakları ve Çanakkale türküsüyle karşılandı.

Türk Kızılay'dan Ukrayna'ya 2. yardım konvoyu Türk Kızılay, Ukrayna'ya gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 3 tır yolladı. Tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçti.