Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerine yönelik operasyon hem Milli Savunma Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı hem de MİT'in çalışmaları ile hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde 12 öğle saatlerinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Tüm operasyonlar devam ederken MİT PKK'nın sözde saha sorumlusu terrist Mehmet Erdoğan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet ERDOĞAN’ı, Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirdi.

SAHTE KİMLİKLE YAŞAMIŞ

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan’ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi. Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod M.Erdoğan’ı odağına alan bir operasyon planlandı. Nihayetinde Ahmet Rubar kod M.Erdoğan’ı 21 Mayıs 2022 tarihinde Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

HPG KONSEY ÜYESİYDİ

M.Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi.

Terörist M.Erdoğan, uzun yıllar PKK Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. M.ERDOĞAN, Avaşin ve Hakurk’ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi. Terörist M.Erdoğan, örgüte katıldığı 1990lı yıllarda Ağrı Dağı ve İran/Makü-Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000’li yıllarda da Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

HER YERDE ARANIYORDU

M.Erdoğan, 1990’lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçlarından aranıyordu.

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MİT'ten nokta operasyon! Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz MİT'in sınır ötesi operasyonunda biri üst düzey olmak üzere 3 kadın terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.