Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin talebi üzerine ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra ortaya çıktı ve bir restoranda ilk kez görüntülendi. FETÖ'cü eski futbolcu Erdem New York'taydı ve bir restoranda yemek yerken görüldü. Firari FETÖ'cünün, böylece ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu. Türkiye, ABD'den FETÖ'cü eski futbolcunun iadesini telp etmiş ancak ABD FTEÖ'cü Erdem'in yerinin bilinmediğini söylemiş ve iade talebi gerçekleşememişti.

EN SON 2020'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

FETÖ'cü firari eski futbolcu Arif Erdem, 2020'de eşiyle beraber yemek yerken görüntülendiğini anlayınca bir restorandan çıkarak yeni olduğu anlaşılan lüks bir araçla uzaklaşmıştı.

Türkiye'nin talebi üzerine ABD'nin yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1,5 yıl aradan sonra ortaya çıktı.

15 TEMMUZA DARBE GİRİŞİMİ SONRASI KAÇTI

Örgütün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdemin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 23 Temmuzda eşi ve iki çocuğuyla İpsala Hudut Kapısından yurt dışına çıktığı belirlendi.

Türkiyeden beraberinde götürdüğü paralarla önce Yunanistana geçen Erdem, daha sonra ABDye yerleşti.

Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerle şov yapmak istedi, bakanlık izin verince göze alamadı 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelecek olan tepkilerden çekinerek ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

7 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakayı ele verdi Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi İpsala’da yakayı ele verdi.

2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı 2 FETÖ'cü Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.