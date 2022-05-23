Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi terasında gerçekleşen sohbete, Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca’nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek’in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin katıldı. Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sohbete eşlik etti.

'MESLEĞİ SEVİYORSANIZ ONDA YOK OLACAKSINIZ'

Sanatçıların yakınları sergi için Erdoğan’a teşekkür etti. Serginin seriler halinde devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine yoğun çalışma temposunda nasıl dinç göründüğü soruldu. Bunun üzerine Erdoğan, "Aşk varsa meşk var. Aşkı tarif edin derler ben de üstattan öğrenmiştim. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Sevmiyorsanız yapmaya gerek yok" diye konuştu.

Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, 2023 yılının UNESCO konferansında alınan bir kararla “Aşık Veysel” yılı olarak ilan edilmesini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşık Veysel'in vefatının 50.yıl dönümünde yapılacak anma programının AKM'de yapılması ricasında bulundu.

'BİR NUMARA BENİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftada iki, üç gün basketbol oynadığını belirterek, "Bu ay aşırı yoğunuz, maç programları yoğun olmayacak. Her hafta muhakkak basket oynuyoruz bakan arkadaşlarımızla beraber. Skorer noktasında bir numara benim" diye konuştu.

ESPRİSİ KAHKAHALARA BOĞDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, 'Deniz Üstü Köpürür' şarkısı ile sürpriz bir gösteri (flashmob) sundu. Gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'Müslüm Baba' esprisi katılımcıları güldürdü.

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