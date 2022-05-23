Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır Anneleri'nin görüntülerini paylaştı

"ANNELERİN CESARETİ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEK"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Evlat nöbetinin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" açıklamasında bulundu.

Dört dakikalık videoda anneler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından nasıl dağa kaçırıldığını ve evlat nöbeti sırasındaki duygularını anlattı.

Videoda, "Anneler vazgeçmiyor, umutlar 1000 oluyor. Hainler korkmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Evlat nöbetindeki anneden kızına çağrı: Gel, benim dayanacak gücüm kalmadı Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, eylemlerinin 35’inci haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, "Kızım gel, benim dayanacak gücüm kalmadı. HDP milletvekilleri sizi kandırıyorlar" dedi.

Evlat nöbetinde 962. gününde! Baba, oğlunu HDP’den istiyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 962'inci gününde de sürüyor.

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi! Annenin akılalmaz dramı İngiltere’de yaşanan bir evlat edinme olayı akıllara durgunluk verdi. 41 yaşındaki kadın yaşadıklarını tek tek sosyal medyadan anlattı. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 958. gününde de devam ediyor.