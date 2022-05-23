Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Nisan'daki toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı.

Yapılan zammın ardından AK Parti ve MHP meclis üyeleri söz konusu zammın öğrencilere uygulanmaması için teklifte bulunmuştu.

Yapılan oylamada teklif, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti.

Kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesinin ardından bugün görülen mecliste ısrar kararla yeniden kabul edildi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı veto etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.