Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da Covid-19 vakaları son haftalarda arttı. Bunun üzerine ülkede tedbirler yeniden artırıldı. Bunun en başında 16 ülkeye seyahat yasağı getirildi. Listede Türkiye'de yer aldı. Bu durum sonrası Hac ve umre ziyaretleri sıkıntıya girdi. Türkiye'nin, vakalar hızla düşmesine rağmen neden listeye alındığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI YOK

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsüyle ilgili de açıklamada bulundu. Bakanlık, ülkede şu ana kadar vakanın tespit edilmediğini duyurdu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdullah Asiri, hükümetin, maymun çiçeği virüsünün görülmesi durumunda buna karşı savaşmak için yeterli güce sahip olduğunu belirtti. Asiri "Şu ana kadar insanlar arasında bulaşma çok sınırlı. Bu yüzden vaka tespit edilen ülkelerde bile bunun salgına dönüşmesi çok düşük" dedi.

Öte yandan, S. Arabistan'ın seyahat yasağı getirdiği ülkeler şöyle: Türkiye, Hindistan, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela.

Türk SİHA’ları için sıraya girdiler: Suudi Arabistan Akıncı için Türkiye ile temasa geçti Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA’ları elde ettiği başarılarla tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle Ukrayna ve Karabağ’daki başarılarıyla gazete manşetlerine konu olan Türk SİHA’larına her geçen gün talip artıyor. Gelen son bilgiye göre Suudi Arabistan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’ları satın almak için harekete geçti.

Erdoğan'dan BAE ve Suudi Arabistan açıklaması: Aile içi patırtı gürültü yaşadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi. Burada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri de değerlendiren Erdoğan, "Bazen nasıl ailenin içerisinde patırtı gürültü oluyorsa aramızda bizim de böyle bazı sıkıntılar yaşandı ama biz bu sıkıntıları şimdi aştık." dedi.

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