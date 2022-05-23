Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Göçmenler hakkında son dönemde oldukça yaygınlaşan provokatif paylaşımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Çataklı, verilerin internet sitelerinde şeffaflıkla yayınlandığını belirterek, "Burada asıl amaç kamunun güvenilirliğini zedelemek. Çünkü kamuya, devlete güven sarsıldığı zaman, başka şeyleri de kolaylıkla yapabilirsiniz" dedi.

"YALANI MESLEK EDİNENLER DEVLETE GÜVENİ ZEDELEMEYE ÇALIŞIYOR"

Çataklı, göçmen konusuyla alakalı son zamanlarda internet ortamında sıkça yapılan provokasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Görüyoruz ki yalanı meslek edinmiş, profesyonel alanı haline dönüştürmüş, her seferinde siz doğrusunu ortaya koysanız da daha büyük bir yalan ortaya koyup üstelik bunda ısrar ederek, kamunun, devletin ve ilgili kurumların güvenirliğini zedelemek suretiyle amacına ulaşmak isteyenler var" dedi.

"GÜVEN ZEDELENİRSE BAŞKA ŞEYLER DE KOLAYLIKLA YAPILABİLİR"

Çataklı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Artık öyle bir aşamaya geldi ki, kendi söyledikleri yalana kendileri de inanıyor olacaklar ki can hıraş onu savunmaya da kalkabiliyorlar. Bir tanesi çıkıp "8 milyon 800 bin kişiyi vatandaş yaptılar" diyebiliyor ya da bunun "3 milyon 800 bini oy kullanacak" diyebiliyor. Halbuki bu ülkede nüfus idaresi diye bir birim var, oradaki veriler açık, yıl yıl Türkiye'deki nüfusun nereye geldiği belli. Onu geçtik, seçmen sayıları açık, bunu siyasi partiler biliyor, Yüksek Seçim Kurulu biliyor, orada anormal bir hareket olmadığı açık ama buna devam edebiliyorlar. Burada asıl amaç kamunun güvenilirliğini zedelemek. Çünkü kamuya, devlete güven sarsıldığı zaman, başka şeyleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu önemsemek lazım. Aynı şeyi göçle alakalı da yaşadık maalesef.

"GÖÇMEN KONUSUNDA İNANILMAZ ŞEFFAFİZ"

Bizim göçle alakalı, https://www.goc.gov.tr/ diye 2015'te faaliyete geçirdiğimiz bir sistemimiz var ve haftalık oradaki verileri ayrıca alıp internet sitemizde de paylaşıyoruz. Yani bu, https://www.nvi.gov.tr/mernis gibi nüfus kayıt sistemimizin bir benzeri, yabancıların bilgilerinin olduğu bir sistem. İçeriğinde düzensiz göç veri tabanı da var yani kaçak göçmenlerin de bütün bilgilerinin işlendiği bir sistem altyapısı var. Bu konuda inanılmaz şeffafız."

Çataklı, Suriyeli sayısını tek tek açıkladı: Bundan daha fazlası yok Katıldığı canlı yayında ülkedeki Suriyeli nüfusuna dair konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bundan daha fazlası yok" diyerek, toplam rakamları 3 kademede açıkladı. Sığınmacı statüsüne dikkat çeken Çataklı, şu an için toplam rakamın 3 milyon 762 bin 889 olduğunu söyledi.

Çataklı'dan göçmen uyarısı: Sosyal medya rakamları kirli bir propaganda İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, sığınmacı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan göçmen sayısı açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Türkiye'deki göçmen sayısına ilişkin son verileri paylaştı. 1 milyon 417 bin 997 kişinin ikamet izni ile Türkiye'de bulunduğunu belirten Çataklı, 2017 yılından bu yana kayıt altındaki Suriyeli sayısının da hemen hemen aynı olduğunu belirtti.