Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş dolaylarında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'ye gözyaşına boğan ölümü herkesi derinden etkilemişti. Vefatı üzerinden yıllar geçti ancak ölümünün sorumluları bir türlü ortaya çıkmadı. Suikast şüpheleri devam ederken Merhum Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin bir gelişme daha öğrenildi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, helikopter teknisyeninin itirafta bulunduğunu belirterek teknisyenin helikopter bakımlarının yapılmadığını söylediğini açıkladı.

'HELİKOPTERİN BAKIM ZAMANLARI GEÇMİŞTİ'

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kırşehir teşkilatı ziyaretinde yaptığı açıklamada, helikopter teknisyeninin itirafta bulunduğunu söyledi. Sivil Havacılığın bakımı yapılmamış bir helikoptere nasıl uçuş izni verdiğini de anlamadığını vurgulayan Çayır, "Helikopterin bakımlarının yapılmadığını bugün Kahramanmaraş'ta mahkemede olan teknisyen K.K., itiraf etti. Teknisyen, 'uçarken helikopterin bakım zamanları da geçmişti' diyor. Gün boyu kayda değer ve sonucu etkileyecek bir gelişme yaşanamadı. 13 yıldır sonuca götürecek bir şey göremedik" ifadelerini kullandı.

13 Yıl önce BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içerisinde olduğu helikopterin düşmesi olayıyla ilgili bazı kesimlerin faile meçhul beklentisinde olduğunu anlatan Çayır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'BU DAVAYİ BİR AN ÖNCE KAPATMAK İSTİYORLAR'

"Neden işin üzerini örtmeye çalışıyorsunuz. Sorular gittikçe çoğalıyor. Mahkeme suikast davasını görüyor olsa yaşanan olayda farklı boyuta gider. Bugün imamla papazın masalını dinledik. Gerçekten yaşananlar üzüntü verici esas ve gerçeğe ilişkin hiçbir şey yok. Sanıyorum birileri bu davayı bir an önce kapatmak istiyor."

Kırşehir teşkilatında İl Başkanı Şevket Göçmen, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yeşil ve Nizam-I Alem Ocakları Başkanı Zafer Ateş ile bir süre sohbet eden Çayır, Kırşehir'den ayrıldı.

Yazıcıoğlu’nun kazada ölen korumasının arkadaşı Bekir Kılıç’tan çarpıcı açıklama Hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili davada tanık olarak dinlenecekken hayatını kaybeden yakın koruma Erol Yıldız'ın arkadaşları Eski BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Bekir Kılıç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tanık olarak dinlenecekti şüpheli şekilde öldü: Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümü soruşturulacak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Yazıcıoğlu davasında ilginç detay! Görüşmeler ikinci ve üçüncü gün yapılmış 25 Mart 2009 tarihinde bindikleri helikopterin şüpheli şekilde düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı muhabiri merhum İsmail Güneş'in ölümüne ilişkin yürütülen davada “delil karartma ve yalan beyan” suçlamasıyla yargılanan yerel gazeteci E.K.'nın kazanın ikinci ve üçüncü gününde İsmail Güneş ile telefonla görüştüğü ileri sürüldü.