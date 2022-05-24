Türkiye Gazetesi

Terör örgütüne darbe üstüne darbelerin vurulduğu Pençe-Kilit operasyonlarından acı haber geldi. Pençe-Kilit'te hain PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 3 kahraman askerimizi şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR İNCELEME İÇİN BÖLGEDE

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği öğrenildi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

MSB acı haberi duyurdu! 1 Mehmetçik şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 13 Mayıs'ta teröristler tarafından yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilmiş el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin de yaralandığını duyurdu.