MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li Terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.