MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li Terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li Terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,haber,