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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük
24.05.2022 - 15:44 | Son Güncelleme: 24.05.2022 - 15:51
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'kaçacak' ifadelerine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının siyaset biçimi değil iftira kampanyası olduğunu belirten Çelik, "Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük" dedi.
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
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