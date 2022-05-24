Türkiye Gazetesi

Dün, Kabine Toplantısı ardından basın toplantısı düzenleyerek önemli gündem maddeleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı konuşmalarına yönelik de açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sert çıkışı, Yunan basınında oldukça ses getirdi.

"BUNDAN SONRASINI MİÇOTAKİS DÜŞÜNSÜN"

"Lafa gelince herkesin büyük laflar ettiği Karadeniz'in kuzeyindeki savaş da dahi Ukrayna'ya en büyük desteği biz verdik. Krizin çözümüne hiçbir katkısı olmayacak şovların yerine Rusya'yla insani ilişkilerimizi sürdürerek, bölgedeki barışın devamı ve müzakere yapılmasıyla en samimi yaklaşımı biz gösterdik" diyen Erdoğan, "Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımızın bağnazlıktan ya da düşmanlıktan değil terörle mücadelemizdeki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Muhataplarımızın tamamına, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesindeki yaklaşımını terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla açıkladık. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara destek vermişti. Ve ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl uyum içinde? FETÖ'nün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu an Yunanistan değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa ülkelerine 400 milyar Euro borcu olan bir Yunanistan var. Kendileriyle görüştük. Görüşmede aramıza 3. ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SOĞUKKANLI İMAJ ÇİZMEYE ÇALIŞTI

Hükümet Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Miçotakis milli haklarımızı savunuyor. İzlenen Yunan dış politikası kimilerini rahatsız etse de güçlü bir şekilde tarihe, uluslararası hukuka ve ittifaklarımıza dayanmaktadır. İlke politikası izliyoruz. Türkiye yönetimi ile açıklama çelişkisine girmeyeceğiz' dedi.

Hükümet kanadınca yapılan açıklama, olayı her ne kadar ciddi bir sorun şekilde nitelendirilmese de Yunan basınının olayı ele alış şekli Atina'daki gerçek algıyı gözler önüne serdi.

"BUNDAN SONRA NE OLACAK?"

Bugün Yunan medyasında yer alan haberlerde 'Bundan sonra ne olacak endişesi' görülürken, Ege'de, Meriç'te, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiası dile getirildi.

'13 Mart'ta İstanbul'da Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde sağlanan mutakabatla başlayan ilişkilerdeki yumuşama sadece 2 ay sürdü.'

'Atina ile Ankara arasındaki iletişim kanallarının tekrar kapanacağı görülüyor. Köprüler yıkılıyor.'

'Gergin bir yaz yaşanabilir. Meriç'te ve Ege'de yeni bir sığınmacı krizi patlayabilir'.

'Türk araştırma ve sondaj gemileri yeniden Doğu Akdeniz'e açılabilir'

'Ege semalarında yeni gerginlikler yaşanabilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Benim için Miçotakis diye birisi yok' sözüne Yunanistan Hükümet Sözcüsü konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerine Yunanistan Hükümet Sözcüsü konuştu. Yunanistan ‘Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz.’ dedi.

Yunanistan liderine sert tepki: Benim için Miçotakis diye biri yok Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16" verilmesin çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert cevap geldi. Erdoğan, "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." diyerek, ABD'nin Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyeceğini söyledi.