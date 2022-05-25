Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

AK Parti, geçen yıl Marmara’da görülen müsilaj gibi deniz kirliliğine neden olan olayların bir daha yaşanmaması için yeni tedbirler öngören yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklif ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

> 6 AY SÜRE TANINIYOR: Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi havzasında yer alan illerden, İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, belediyelerden ileri atıksu arıtım tesisi, arıtma çamuru işleme ve bertaraf tesisi ile atık geri kazanım ve bertaraf tesislerini kurmalarına yönelik projelerini 6 ay içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmaları istenecek. Bu süre içinde iş termin planlarının sunulmaması durumunda, Bakanlık devreye girecek. Bakanlık bu tesisleri Yap-işlet-devret modeli ile yaptırabilecek. Ortaya çıkan maliyet, mahalli idarelere aktarılan paylardan kesinti yapılarak tahsil edilecek.

> DENİZİ KİRLETENLERİN CEZASI ARTIYOR: Deniz kirliliğine neden olan tesisler ile deniz araçlarına verilen cezalar artırılıyor. Deniz araçlarından denize atıkların boşaltılması durumunda 5 bin lira ile 30 bin lira arasında ceza uygulanacak. Kıyı tesisi yönetimlerinin, meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi hâlinde 25 bin lira ceza verilecek. Deniz çöpleri, atıklar ve atık suların toplanması ve yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almaması hâlinde ise kıyı tesisi yönetimlerine 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi havzasında yer alan illerden, İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara bu yıl için belirlenen 328 bin 819 liralık para cezası; iki kat olarak uygulanacak.

> TIBBİ ATIKLARA CEZA: Günlük 1 kilogram veya daha az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından oluşan tıbbi atıklarını öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

İHALELER İÇİN KOLAYLIK

> ARITMA TESİSLERİNE İNDİRİMLİ ELEKTRİK: Atık su arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi yüzde yüze kadar geri ödenebilecek. Bu düzenleme ile arıtılmış atık su kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

> BELEDİYELERİN 50 MİLYON LİRA ALTINDAKİ PROJELERİ: Mahallî idarelerin çevre kirliliğini önleyici yatırımlarından, toplam yatırım tutarı veya toplam işletme hizmet bedeli 50 milyon liranın altındaki projelerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemleri için yetkilendirme kararı aranmayacak. Ancak, bu değerin altında kalmak amacıyla projeler bölünemeyecek. Söz konusu projeler, bakanlık tarafından onaylandıktan sonra ihale işlemlerine başlanabilecek.

Müsilaj geri mi dönüyor? Büyükada açıklarında endişelendiren görüntü Geçen sene Marmara Denizi'nde başlayan ve temizliği için büyük çaba harcanan müsilajla ilgili endişelendiren görüntü Büyükada açıklarında kaydedildi. Denizde oluşan müsilaj benzeri küçük tabaka, cep telefonu kamerasına yansıdı.