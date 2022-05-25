Türkiye Gazetesi

Yaz mevsimine 1 hafta kala Doğu Anadolu Bölgesi tekrar beyaza büründü ve kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Erzurum'un ve Kars'ın bazı bölgelerine kar yağdı.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Palandöken Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza büründü. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bozkuş köyünde de yüksek kesimler karla kaplandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar ilçeyi yeniden beyaza bürüdü. İlçede akşam saatlerine yakın yağan yağmur yerini kara bıraktı. Sarıçam ormanları ve mayıs ayında açan sarı çiçekler karla kaplandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere köyüne yağan kar, kışı aratmadı. Evler, ekili alanlar beyaza büründü, meralarda otlayan hayvanlar güçlükle köye gelebildi. Vatandaşlardan Fırat Aktaş, mayısta yağan karın kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugün mayısın 24'ü, yağan kar çiftçiyi çok etkiledi. Şimdi hayvanlar hep içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiş." dedi.

Aracıyla köyden Sarıkamış'a gelen Metin Nail ise, "Şaşırdık, mayıs ayında her taraf beyaz büründü." diye konuştu. Bölgede yağışın gece de devam edeceği belirtildi.

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