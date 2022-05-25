Türkiye Gazetesi

Torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen bir operasyonda asıl şüpheli ekiplerin baskına geldiğini görünce madde dolu torbayı atmak istedi ancak ekiplerden kaçamadı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi.

26 ŞÜPHELİYE YÖNELİK

26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE 2 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonu kapsamında Gaziosmanpaşa'da bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireye baskın yapıldı. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağıya attı. Atılan uyuşturucu polis tarafından bulundu. Adreste yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Yapılan arama sonrasında adresteki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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