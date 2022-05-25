Türkiye Gazetesi

Gün içerisinde plan yapmak isteyen vatandaşlar güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu raporunda ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydederken Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 günlük haritalı raporunu da yayımlayan Meteoroloji uzmanları, batı bölgelerde bugünden itibaren sıcakların aşırı derece artacağının uyarısını verdi. Özellikle hafta sonu sıcaklıkların kritik seviyeye çıkacağını kaydeden yetkililer, sıcaklığın bugünden itibaren iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını kaydetti.

DOĞU ANADOLU’YA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sabah saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken öğlene doğru bulutlar yerini güneşe bırakacak. Sıcaklığın 26 dereceye kadar yükseleceği gün içinde ölçülmesi beklenen en düşük sıcaklığın ise 18 derece olması bekleniyor. Megakentte hafta sonundan itibaren termometreler 30 derecenin üstünü gösterecek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Başkentte bugün sıcaklığın en fazla 24 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak beklenen Ankara'da pazar günü ise 31 derece ile haftaya sıcak bir kapanış yapılacak.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir'de bugün ölçülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 33 derece olarak beklendiğini kaydeden Meteoroloji uzmanları, yurdun batısıyla birlikte ilk uyarıyı İzmir'e yaptı. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üstüne çıkacağını belirten uzmanlar, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

EDİRNE °C, 31°C

İSTANBUL °C, 26°C

KOCAELİ °C, 28°C

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinde Afyonkarahisar'ın batı, Denizli'nin doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

DENİZLİ °C, 34°C

İZMİR °C, 33°C

MANİSA °C, 36°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

ANTALYA °C, 29°C

HATAY °C, 28°C

MERSİN °C, 28°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

ESKİŞEHİR °C, 26°C

KONYA °C, 26°C

SİVAS °C, 20°C

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

DÜZCE °C, 28°C

SİNOP °C, 19°C

ZONGULDAK °C, 22°C

AMASYA °C, 24°C

ORDU °C, 17°C

SAMSUN °C, 18°C

TRABZON °C, 17°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Ağrı ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

KARS °C, 13°C

MALATYA °C, 23°C

VAN °C, 15°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

GAZİANTEP °C, 27°C

SİİRT °C, 24°C

ŞANLIURFA °C, 29°C