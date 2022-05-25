Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soruların kullanılması uygulamasını genişletiyor. Bakanlık önceki dönemlerde, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı almıştı. Hemen ardından adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için deneme sınavları paylaşıldı.

YÜZDE 10'U ANİMASYON

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ölçülmek istenen davranışların net bir şekilde ortaya konulması hedefiyle başlatılan uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısı her geçen gün artıyor. Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10’u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor.

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.”

YENİLEME İÇİN ÇAĞRI

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerektiği belirtilmiş ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de bu konuda sürücüleri uyarmıştı. Ehliyetini yenileyecekler "randevu.nvi.gov.tr"den ya da Alo 199’dan randevu alabiliyor.

Bakan Soylu duyurdu! Ehliyet ve aile cüzdanlarında yeni çalışma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin kimlik kartlarına yüklenebilmesi gibi kimliklerin de ehliyete yüklenebileceği yeni bir çalışmanın başlatıldığını, aile cüzdanlarında da bir takım değişikliklere gidileceğini duyurdu.

Yeni ehliyetlerde heyecanlandıran Togg sürprizi! Artık üzerinde yer alacak Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi’ni duyurdu. Yeni ehliyetler üzerinde yer alacak Togg detayı ise dikkat çekti. Yeni ehliyet üzerinde Togg silüeti yer alacak.

Ehliyet sınavına 78 parçalık kopya düzeneği ile girdiler Denizli’de ehliyet sınavında kıyafetlerine yerleştirdikleri düzenekle dışarıda bulunan arkadaşlarıyla irtibat kurup kopya çektiği belirlenen 4 şüpheli, 78 adet cihaz ve malzeme ile beraber kıskıvrak yakalandı.