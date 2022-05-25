Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamalarının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir dava daha açmaya hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu dün Twitter'dan yaptığı yaplaşımlarda TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'nı hedef almıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

ALINAN TAZMİNATLAR VAKİFLARA BAĞIŞLANDI

Öte yandan Aydın, Yargıtay'da onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 150 bin liranın da 'hedef alınan' vakıflara bağışlandığını açıkladı.

İKİ VAKIFTAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye para aktardığını iddia ettiği TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'ndan da açıklama geldi. Vakıflardan yapılan ortak yapılan açıklamada iddialar reddedilirken, her iki vakfında ABD yasalarına uygun bir şekilde faaliyet göstererek, Türk öğrencilerin eğitimlerine destek verdiği vurgulandı.

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ahlaksızlıktır CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan tepki geldi. Bozdağ, konuya ilişkin "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti’den skandal iddialara tepki yağdı: Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor AK Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da ortaya attığı iddialara ilişkin peş peşe sert tepkiler geldi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiğini söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor." derken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'kaçacak' ifadelerine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının siyaset biçimi değil iftira kampanyası olduğunu belirten Çelik, "Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük" dedi.