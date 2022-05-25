Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde artan kaçak göçmen sayıları dikkatlerden kaçmazken Kocaeli'de bunun bir örneği görüldü. Sosyal medyada yayılan videoda Kocaeli'de, bir kamyona doldurulan çok sayıda kaçak göçmenin kapı açılır açılmaz etrafa kaçtığı görüldü.

Tepkki çeken videoya ilişkin Kocaeli Valiliği'nde açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Valiliğin açıklamasında "22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu, Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde ilk anda sayısı ve uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmış ve bu çalışmalar neticesinde Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır.

'35 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE YAKALANDI'

Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yedi emin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaçak göçmenlerin evi berberdeki gizli geçitle ortaya çıktı İstanbul'da, göçmen kaçakçılığına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında berber salonuna operasyon yapıldı ve iş yerinden yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin kaldığı eve giden bir gizli geçit bulundu. Olaya ilişkin birçok kişi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenleri taşıyordu: Polisten kaçmak isterken pamuk tarlasına devrildi Adana’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polisten kaçarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak pamuk tarlasına devrildi. Minibüsün içinde çok sayıda Afgan uyruklu kaçak göçmenin olduğu belirtildi. Kaza sonrası pamuk tarlasına kaçan 5 göçmen ise yakalandı.

Van Gölü’nde operasyon: 60 kaçak göçmen yakalandı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 60 göçmenin yakalandığını açıkladı. Bilmez, Van Gölü üzerinden şişme botlarla geçirilmeye çalışan göçmenlerin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandıklarını belirtti.